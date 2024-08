Agema wil werkdruk verlagen door registratietijd te verminderen

Minister Fleur Agema van VWS gaat de werkdruk in de zorg verlagen door de registratietijd voor zorgmedewerkers te verminderen en slim gebruik te maken van innovaties, schrijft ze in een Kamerbrief over de artsentekorten in Zeeland.

Fleur Agema, minister van Volksgezondheid | Foto: Martijn Beekman

“Ik geef medewerkers de regie terug over hun roosters, over hun loopbaan en over hoe en waar ze hun werk het beste kunnen doen”, laat de minister weten. Zij verwijst ook terug naar het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet. Daarin staat dat de minister het aantrekkelijker gaat maken om te werken in de zorg. Dit gaat ze doen door middel van meer autonomie, loopbaanperspectief en goede arbeidsvoorwaarden.

Concrete maatregelen

Maar hoe dat er concreet uit gaat zien, wordt pas uitgewerkt in het Regeerprogramma waar het kabinet naar verwachting de komende weken mee komt.

Zij reageert op vragen van Kamerlid Caroline van der Plan (BBB) over de sluiting van de huisartsenpost in Oostburg vanwege personeelstekorten deze herfst. Dit betekent dat Zeeuws-Vlaanderen in die tijd nog maar één spoedpost open heeft in Terneuzen, meldde Omroep Zeeland. De komende vijf jaar heeft Zeeland zo’n honderd nieuwe huisartsen nodig.

Efficiënter capaciteit inzetten

Agema laat desgevraagd weten dat uit een beschikbaarheidsanalyse blijkt dat 92 procent van de totale bevolking van Zeeuws-Vlaanderen binnen een half uur huisartsenspoedzorg kan blijven ontvangen. Dit is boven de norm van 90 procent.

“Door te concentreren in Terneuzen kan de beschikbare capaciteit efficiënter worden ingezet, juist zodat de toegankelijkheid en goede kwaliteit van de acute zorg in deze regio geboden kan blijven worden.” Qua telefonische beschikbaarheid, het ontvangen van consulten, een visite van de huisarts of de beschikbaarheid van een ambulance zal niks veranderen.

Zij verwijst ook naar de regionale plannen om onder meer de huisartsenzorg toegankelijk te houden. Zo wordt er via een Deltaplan gewerkt aan het terugdringen van personeelstekorten. Dit Deltaplan is een samenwerking van 27 zorginstellingen en 3 onderwijsinstellingen waarbij men een evenwicht probeert te creëren tussen zorgvraag en de arbeidsmarkt.