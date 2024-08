Agema: ‘Ik kan niet de volledige SEH in Heerlen redden’

Minister Agema van VWS zegt dat met de nieuwbouw van Zuyderland in Heerlen de regio “een splinternieuw ziekenhuis krijgt dat zo volwaardig mogelijk is vormgegeven”. Wel hoopt ze dat er een oplossing komt voor het verdwijnen van de acute verloskunde uit Heerlen.

David Jongen, bestuursvoorzitter Zuyderland, ontvangt VWS-minister Fleur Agema. Foto: Communicatie & Marketing Zuyderland

Dat heeft Agema donderdag na afloop van een bezoek aan het Limburgse ziekenhuis laten weten: “Ik kan niet de volledige SEH redden. Dat ligt niet binnen mijn mogelijkheden. Er ligt echter een beter plan dan vorig jaar. Ik vind ‘volwaardig’ ook een ingewikkeld begrip, want wat is volwaardig?”

Het bezoek van Agema is het gevolg van een motie van de Tweede Kamer vorige maand. Die riep haar op snel naar Zuyderland te gaan om te voorkomen dat op de locatie Heerlen per 2030 de SEH en IC’s zouden sluiten. Deze zorg zou verhuizen naar de locatie Sittard-Geleen. Als reactie op de motie zei bestuursvoorzitter David Jongen: “Probleem is niet geld, maar een tekort aan personeel.”

Veel zorg blijft ‘volwaardig’

Agema wees er tijdens haar bezoek op dat in het huidige nieuwbouwplan de huisartsenpost volwaardig blijft. “Ook de beenbreuken kunnen hier vanaf 2030 nog volwaardig behandeld worden. Voor met name de ouderen blijft de spoedzorg goed georganiseerd. Bij bijvoorbeeld een delier kunnen ze in het nieuwe ziekenhuis worden opgenomen.”

Als Kamerlid pleitte ze jarenlang voor het behoud van streekziekenhuizen, inclusief een 24/7 SEH. “Vroeger was ik Kamerlid. Nu ben ik minister. Het is aan de PVV-fractie en Geert Wilders om een oordeel te hebben over het nieuwe plan.” Ze zei vooral naar Heerlen te zijn gekomen om te luisteren.

Praten over losse eindjes

Agema gaat wel praten met de gouverneur (commissaris van de koning) van Limburg, oud-SP-Kamerlid Emile Roemer. Over de “losse eindjes” van de nieuwbouwplannen, zoals behoud van de acute verloskunde, hoopt ze dat ex-PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester opnieuw met alle betrokkenen in de regio om de tafel gaat zitten om naar oplossingen te zoeken.

David Jongen “zeer blij”

Bestuursvoorzitter David Jongen liet na afloop weten “zeer blij” te zijn met het bezoek van de minister: “Zij omarmde veel van onze argumenten en zei verstandige dingen.”

Openhouden van de acute verloskunde is volgens hem echter onmogelijk. “Dat betekent dat in Heerlen de IC en SEH 24/7 open moeten blijven, bijvoorbeeld voor een keizersnede, want acute verloskunde hoort bij de acute as. En daar hebben we een personeelstekort.”

Begin september komt ook de Tweede-Kamercommissie van VWS op bezoek bij Zuyderland Heerlen.