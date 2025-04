NFU: kabinet kiest niet voor gezondheid

De grote universitaire ziekenhuizen van Nederland vinden dat gezondheid weinig prioriteit krijgt van het kabinet. “Gezondheid is ons grootste goed, maar niet voor dit kabinet”, zegt Helen Mertens, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), in reactie op de voorjaarsnota.

Volgens de NFU investeert het kabinet niet in zorg, preventie en wetenschappelijk onderwijs. “Het kabinet schuift zo problemen voor zich uit, want door nu niet te investeren betalen we op langere termijn de rekening in de vorm van minder welzijn, hogere zorgkosten en minder productiviteit”, stelt Mertens.

Nieuwe pandemie

De NFU wijst er onder meer op dat Nederland onvoorbereid blijft op een nieuwe pandemie en dat er in de voorjaarsnota niets te vinden is over preventie, leefstijl en een gezonde leefomgeving. Ook kaart ze de bezuiniging op het hoger onderwijs aan, terwijl er volgens de ziekenhuizen juist geïnvesteerd moet worden in nieuwe zorgmedewerkers. (ANP)