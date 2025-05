Agema botst hard met Kamer over commercialisering zorg

Zorgminister Fleur Agema is woensdag hard gebotst met de Tweede Kamer, omdat zij volgens de meeste partijen de “doorgeschoten commercialisering in de zorgsector” niet wil stoppen. Onder aanvoering van haar eigen partij PVV wil een meerderheid dat investeerders die uit zijn op snelle winsten worden verbannen uit de zorg.

De Kamer heeft in het verleden meerdere moties aangenomen die kabinetten oproepen private equity te verbieden. Net als het vorige kabinet weigert Agema dit, was het verwijt van GroenLinks-PvdA, SP en CDA. Zij stellen dat elk jaar 10 miljard euro publiek geld verdwijnt in de zakken van “graaiers”. Ze vinden de wet die de PVV-minister voorbereidt voor integere bedrijfsvoering om onder meer dit graaien tegen te gaan, volstrekt onvoldoende.

Ook NSC en BBB zijn kritisch over de hoge winsten die zorgaanbieders soms maken. De VVD zegt dat het niet mogelijk en niet wenselijk is om private aanbieders helemaal te weren en hamert op beter toezicht. De liberalen willen eerst helderheid over de definitie van private equity en vinden dat veel investeerders juist goede bijdragen leveren aan de zorg.

Agema zegt ook dat investeerders niet altijd slechte intenties hebben. De minister zegt te zoeken naar een balans om het positieve van commerciële investeerders te behouden, maar wel de risico’s te beperken dat het misgaat.

PVV-Kamerlid René Claassen diende met SP en CDA opnieuw een motie in om private equity te weren uit de zorg en voor de zomer met een plan van aanpak te komen. Agema zei dat ze nog eens op een rijtje gaat zetten wat er zou gebeuren als PE volledig verdwijnt uit de zorg. (ANP)