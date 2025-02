Agema over voortzetting IZA-gesprekken: ‘Dit is voor mij zo belangrijk’

Minister Fleur Agema van VWS is blij dat de gesprekken over het Integraal Zorgakkoord met de NVZ, NFU, FMS, ZKN en V&VN weer doorgaan.

“Dit is voor mij zo belangrijk”, aldus de bewindsvrouw, die zelf over de onderhandelingen begon toen ze hier nog geen vragen over had gekregen van journalisten.

“Daar ga ik al die afspraken in maken om dat arbeidsmarkttekort af te wenden, waarom ik ook minister wilde worden.” De onderhandelingen moeten leiden tot aanvullende afspraken bovenop het Integraal Zorgakkoord, dat ruim twee jaar geleden is ondertekend.

Onzekerheden

De vijf partijen zijn content met de mededeling van Agema in de Kamerbrief van vorige week vrijdag, waarin ze tot een oplossing zegt te willen komen over de bezuinigingen op de VWS-begroting.

Wel constateren de vijf partijen nog onzekerheden in de door Agema aangedragen oplossing. Ze dringen er daarom “onverkort op aan dat bij de voorjaarsbesluitvorming (in verband met de presentatie van de Voorjaarsnota in april, red.) de bezuinigingen van tafel gaan dan wel een aanvaardbaar alternatief te vinden, waarmee op geen enkele wijze de integrale zorgaanpak wordt belemmerd.” (ANP/Skipr)