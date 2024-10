Agema verwacht geen massale uittocht zzp’ers

Minister van VWS, Fleur Agema, denkt niet dat zzp’ers de zorg zullen verlaten vanwege angst voor de Belastingdienst en het vervallen van het handhavingsmoratorium op schijnzelfstandigheid per 1 januari 2025. Agema: “Het stoppen met je baan en het verlaten van de zorg is een rigoureuze stap.”

Agema geeft als antwoord op Kamervragen aan dat ze geen aanleiding heeft om te veronderstellen dat zorg-zzp’ers door handhaving van de Belastingdienst de zorg op grote schaal verlaten. Ze kent de enquête waarin een beperkt deel van zzp’ers aangeeft niet bereid te zijn terug in loondienst te gaan en de zorg te verlaten als ze geen zzp’er kunnen blijven, maar, zo stelt Agema: “Het is daarbij de vraag in hoeverre ze daadwerkelijk deze keuze zullen maken.”

Campagne

Agema verwacht eerder dat het vervallen van het handhavingsmoratorium op schijnzelfstandigheid zal leiden tot meer aanstellingen in dienstverband. Agema levert daar zelf ook een bijdrage aan via een ‘bewustwordingscampagne’ waarmee zorgorganisaties bewuster worden gemaakt van de financiële risico’s en verplichtingen van het werken met zelfstandigen. Deze campagne start binnenkort.

Vicieuze cirkel

Agema: “Gezien het aantal schijnzelfstandigen in de zorg zal handhaving in ieder geval bijdragen aan het doorbreken van de stijgende trend in zzp-schap en daarmee het doorbreken van de vicieuze cirkel.” Met de vicieuze cirkel doelt Agema op de toename van het aantal zzp’ers waardoor de onvrede onder werknemers in loondienst toeneemt en daarmee de aanzuigende kracht naar het zzp-schap.

Meerdere plekken werken

Agema geeft verder aan het regionaal werkgeverschap te willen stimuleren. Op die manier kunnen werknemers bij meerdere organisaties en op meerdere plekken in de regio werken. “Op deze wijze kunnen de betrokken werkgevers beter tegemoetkomen aan de bestaande onvrede bij hun werknemers en zo de trekkende kracht naar het zzp-schap verminderen. Verder biedt het de mogelijkheid om met de roostering beter in te spelen op de wensen en behoeften van medewerkers in loondienst.”

Flexibele schil

Op de vraag of een flexibele schil wenselijk is, antwoordt Agema dat alle zorgwerkgevers daar behoefte aan hebben, maar ook dat die schil vorm kan krijgen als zorgwerkgevers een gezamenlijke flexibele schil in loondienst ontwikkelen. Ze wijst daarnaast op het vormgeven van een flexibele schil via uitzendkrachten of zzp’ers.

Veel ziekenhuizen die hebben aangekondigd te stoppen met de inhuur van zzp’ers blijken een detacheerder achter de hand te houden.