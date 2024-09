Agema wil ‘even de tijd’ om zorgbeloftes in te lossen

Ondanks dat haar partijleider Geert Wilders in de campagne zei dat het eigen risico direct afgeschaft moest worden, omdat mensen het nú niet kunnen betalen, gaat de eigen bijdrage pas in 2027 naar 165 euro per jaar. In 2025 en 2026 blijft het nog 385 euro per jaar. Agema zegt dat ze een “uitgebreid wetstraject” nodig heeft om het eigen risico flink te verlagen. Wel wijst ze erop dat mensen nu meer ruimte in de portemonnee krijgen, omdat het kabinet de belasting over het eerste deel van het inkomen verlaagt via een extra belastingschijf.

Streekziekenhuizen

Agema zegt ook meer tijd nodig te hebben om de positie van streekziekenhuizen te verbeteren. Zij zegt afspraken met verzekeraars te kunnen maken om marktwerking uit de spoedeisende hulp te halen. “Maar geef me even de tijd om die afspraken te maken.” (ANP)