Agema wil praten met Zuyderland, spreekt van ‘ultieme poging’

Zij wil daar “binnen nu en twee weken” over praten met het bestuur van ziekenhuis Zuyderland en zorgverzekeraar CZ, schrijft zij aan de Tweede Kamer.

Verwachting

Agema tempert wel de verwachtingen. Zij benadrukt dat zij niet gaat over “wat een ziekenhuis aanbiedt”. Bovendien is de kwaliteit van de zorg “leidend”. En die staat juist onder druk door aanhoudende personeelstekorten waarvan zij ook niet weet of die snel kunnen worden opgelost.

‘Volwaardig ziekenhuis’

Zuyderland besloot eerder een deel van de zorg te concentreren in zijn andere vestiging in Geleen. Daardoor verdwijnen onder meer de spoedeisende hulp, de operatiekamers en de intensive care uit Heerlen. Wat overblijft, is een “echt ziekenhuis” maar niet per se een “volwaardig ziekenhuis”, erkent Agema.

Bezoek

“Ik snap dat mensen hier boos over zijn en ook zullen blijven”, schrijft de bewindsvrouw, die afgelopen zomer een bezoek bracht aan het ziekenhuis en daar nu verslag over uitbrengt aan de Kamer. Daarom wil zij het gesprek aangaan, “zodat ik zeker weet dat alle mogelijkheden zijn verkend”. (ANP)