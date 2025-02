Agema zet wet tegen misbruik zorggeld door ondanks kritiek NZa

VWS-minister Fleur Agema zet de behandeling van het Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) door. Deze wet moet het moeilijker maken om excessieve winsten te boeken in de zorgsector.

Agema heeft vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten het wetsvoorstel niet te wijzigen na kritiek van onder meer de NZa. De zorgautoriteit vindt dat VWS met dit plan “onrealistische verwachtingen” schept over het effect van de extra bevoegdheden die NZa krijgt bij de aanpak van zogenoemde ‘zorgcowboys’.

De NZa schrijft aan Agema onder meer dat de nieuwe normen in de Wibz vooral aanknopingspunten bieden om achteraf excessen aan te pakken. Ook vindt de autoriteit dat “alleen bestuursrechtelijke sancties onvoldoende zijn”.

Belangrijke verdere stap

Agema laat de Kamer weten dat ze zich realiseert dat met deze wet niet alle onwenselijke activiteiten van niet-integere aanbieders kunnen worden tegengegaan: “Wel is deze wet een belangrijke verdere stap om de mazen in het net verder te verkleinen, om langs die weg integer bestuur te bevorderen.” Ze wijst er ook op dat ze de zorgaanbieders geen extra bureaucratie wil opdringen om het risico op misbruik van zorggeld te verminderen.

Bovendien attendeert Agema er bij de NZa op dat verdere aanpassing of aanscherping van het wetsvoorstel veel tijd zal kosten, terwijl er al zes jaar wordt gesproken over een wettelijke aanpak om excessieve winsten van niet-integere aanbieders tegen te gaan. Een van de conclusies tijdens dat “intensief ambtelijk overleg” was dat het toezichtinstrumentarium van de NZa tekortschiet.

De VWS-minister laat weten dat de Wibz “niet de laatste stap zal zijn”. Ondanks de kritiek van de zorgautoriteit schrijft Agema: “Ik verwacht wel een actieve bijdrage van de NZa in deze aanpak.”