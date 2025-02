Agema zoekt confrontatie met medisch specialisten over salarissen

Het voornemen van minister Fleur Agema van VWS om de salarissen van medisch specialisten te maximeren lijkt op voorhand niet erg kansrijk. “Dat is nog nooit een minister gelukt”, zegt gezondheidseconoom Xander Koolman in het AD.

Minister Agema wil 150 miljoen euro besparen op de inkomens van medisch specialisten door hun inkomens te maximeren op circa 2,5 ton. Volgens Koolman hebben heel veel regeringen al geprobeerd om in te grijpen in de inkomens van medisch specialisten. Tevergeefs.

Weerstand medisch specialisten

“Het is volgens mij het voorstel dat sinds de Tweede Wereldoorlog het vaakst in een regeerakkoord heeft gestaan en dat nooit werd uitgevoerd”, zegt Koolman in het AD. “Ik vind het stoer dat ze het aandurft om voor een relatief klein bedrag veel weerstand op te roepen.”

Msb’s

Ongeveer tweederde van de medisch specialisten werkt in een medisch-specialistisch bedrijf (msb). Dat is een bedrijf binnen het ziekenhuis. Msb’s onderhandelen met het ziekenhuis over geld. Als specialist in het msb kan het inkomen boven de drie ton komen. Zeker als specialisten contracten hebben met leveranciers van hulpmiddelen of farmaceuten.

Salaris specialisten

Koolman verwacht dat er een grote strijd zal komen als de minister haar voornemen doorzet. Medisch specialisten deinzen er niet voor terug om tientallen miljoenen euro’s te besteden aan adviezen van notarissen en juristen om hun positie te beschermen, verwacht Koolman, want dat hebben ze in het verleden ook gedaan.