AI-model van Isala helpt artsen bij behandelkeuze uitgezaaid melanoom

Uit een pilotstudie blijkt dat deze technologie een bijdrage levert aan zorg op maat. Het AI-model is ontwikkeld binnen het Data Science eXperience (DSX) project, een initiatief van de Isala Academie. Het platform waarmee het model is ontwikkeld, wordt inmiddels breder ingezet binnen Isala.

Behandeluitkomst voorspellen

Het model analyseert klinische gegevens uit het elektronisch patiëntendossier van Isala en andere databronnen. Het gaat daarbij om zowel gestructureerde data, zoals labwaarden, als ongestructureerde data, zoals artsenverslagen. Op basis van deze informatie voorspelt het model wat de behandeluitkomst is voor een individuele patiënt op basis van zijn of haar risicoprofiel.

Pilotstudie

In de pilotstudie is bij patiënten met uitgezaaid melanoom onderzocht hoe AI kan bijdragen aan meer gepersonaliseerde zorg. De resultaten laten zien dat het AI-model voorspellen wat de behandeluitkomst is. “Je wilt zoveel mogelijk zorg op maat leveren. Met deze studie laten we zien dat een voorspellend AI-model hieraan een bijdrage kan leveren,” concludeert Richard Brohet, genetisch epidemioloog, statisticus en data scientist bij de Isala Academie.

Dat is bij uitgezaaid melanoom van groot belang. “Niet elke behandeling werkt bij iedereen en toename in behandelopties maakt het moeilijk om de juiste keuze te maken. De resultaten laten zien dat het AI-model kan voorspellen wat per patiënt de behandeluitkomst is. AI-modellen kunnen artsen dus helpen bij de klinische besluitvorming en het personaliseren van de zorg.”

Voorspellende AI

Daarnaast helpt verklaarbare AI artsen beter te begrijpen hoe voorspellingen tot stand komen, zo blijkt uit de studie. Dit maakt het gebruik van AI in de praktijk transparanter en beter uitlegbaar aan patiënten. De studie werd uitgevoerd door Brohet en zijn collega Jan Willem de Groot, internist-oncoloog. Zij publiceerden hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift JCO Clinical Cancer Informatics, waarmee ze een belangrijke bijdrage leverden aan het vakgebied.