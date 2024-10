AI-model voorspelt operatieplanning in Diakonessenhuis

Zo kunnen ze de benutting van de opertiekamers optimaliseren en meer patiënten opereren. Promovendus Hayo Bos ontwikkelde het model.

OK-complex

Het AI-model voorspelt de gevolgen van de planning voor het operatiekamercomplex. Zo wordt bijvoorbeeld zichtbaar hoe groot de kans is dat er nog een patiënt extra kan worden geopereerd, maar ook hoe groot het uitlooprisico is.

AI-model

Medewerkers van de afdeling Opnameplanning plannen operaties van patiënten in op het OK- schema. Hiervoor geeft het elektronisch patiëntendossier HIX automatisch een gemiddelde tijd per type verrichting en operateur. Dat komt echter niet altijd overeen met de werkelijkheid.

OK-voorspeller

Karim El Ghoulbzouri, teammanager Opnameplanning van het Diakonessenhuis: “Nadat wij onze schema’s volledig hebben gevuld, kijken we met hulp van de OK-voorspeller of de voorspelde OK-tijden overeenkomen met de HIX-geplande tijden. Als de OK-voorspeller aangeeft dat er een kans is op inloop of uitloop, nemen wij contact op met de arts en kijken we of we de planning aanhouden of overrulen. We hebben gemerkt dat we zo extra patiënten konden inplannen.”

Extra patiënt

Anne Krajnc, Hoofd OKC/CSA van het Diakonessenhuis: “Het is voor ons belangrijk om een zo realistisch mogelijke OK-planning te hebben. De OK-voorspeller helpt daarbij. Soms kunnen we een extra patiënt inplannen, soms sturen we bij als er teveel uitloop wordt verwacht. Op deze manier benutten we de uren van de OK-collega’s optimaal zonder dat zij vaak overuren moeten maken. En dat wordt natuurlijk steeds belangrijker.”

ICM-Portaal

Het model is onderdeel van het ICM-Portaal van het Diakonessenhuis (integraal capaciteits management) en voorspelt iedere 15 minuten wat de effecten van de planning zijn. Zo geeft het model de planners directe feedback.

Proefschrift

Hayo Bos is promovendus van de Universiteit Twente (UT) en in dienst van het Diakonessenhuis. Hij gaat het model verwerken in een wetenschappelijke publicatie.