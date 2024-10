NVZ en NFU: steun VWS onontbeerlijk voor opschalen AI

Minister Fleur Agema van VWS ziet AI als de oplossing voor veel uitdagingen in de gezondheidszorg rond administratieve lastendruk, arbeidsmarkt en betaalbaarheid. De algemene ziekenhuizen (NVZ) en academische ziekenhuizen (NFU) kaatsen de bal terug in hun position paper ‘AI in de zorg: versneld en verantwoord opschalen’.

Ja, NVZ en NFU zien die potentie ook voor AI. Zo kan AI diagnostiek verbeteren, gepersonaliseerde behandelingen van de patiënt ondersteunen en de communicatie met de patiënt verbeteren. Ook heeft AI de potentie om routinewerk en rapportering te vervangen en daarmee de efficiency in de zorg te verhogen. Zo kan AI bijdragen aan het opvangen van tekorten op de arbeidsmarkt en de zorgcapaciteit vergroten.

Belofte AI waarmaken

Maar om deze kansen goed en op een verantwoorde wijze te benutten, zijn gezamenlijke acties in de zorg nodig. Dat betogen NVZ en NFU in hun position paper. NFU-voorzitter Helen Mertens verwoordt het zo: “Om de belofte van AI in de zorg waar te maken, moeten we van pilots en proeftuinen naar toepassingen in de dagelijkse praktijk. We willen de kennis, onderzoekscapaciteit en opleidingsfunctie van de umc’s graag inzetten om hierbij te helpen. Daarom ben ik erg blij met deze samenwerking en dit position paper.” NVZ-voorzitter Ad Melkert en NFU-vicevoorzitter Bertine Lahuis hebben het lobby-document op 30 september aangeboden aan minister Fleur Agema van VWS.

Werkagenda AI

Voor een brede inzet van AI in de zorg zijn nog wel wat hobbels te nemen. Deze liggen onder meer op het gebied van wet- en regelgeving, de opstelling van een ethisch kader, de brede beschikbaarheid van gestandaardiseerde data, een validatie infrastructuur en structurele financiële ruimte. Ook is het belangrijk dat burgers, patiënten en zorgprofessionals geïnformeerd worden over AI in de zorg en de gevolgen ervan. Om gericht en in samenwerking deze uitdagingen te lijf te gaan, stellen NVZ en NFU een werkagenda voor in het position paper. Daarin beschrijven NVZ en NFU welke acties er nodig zijn, wie daarin het voortouw neemt en waar de steun van VWS niet gemist kan worden.

——————————————-