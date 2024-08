Agema: ‘Meer geld naar AI in zorg’

Minister Fleur Agema van VWS wil meer geld investeren in artificiële intelligentie (AI). “AI wordt een revolutie in de zorg en ik zal er alles aan doen om die revolutie zo snel mogelijk plaats te laten vinden”, zei ze woensdag bij een bezoek aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Het was haar eerste werkbezoek als minister.

Foto: ETZ

Agema wees op de transformatiegelden, het VWS-budget voor digitalisering en zorgverzekeraars die AI een impuls kunnen geven in de zorgsector: “Het overheidsgeld is op, maar voor digitalisering zijn grote potten geld beschikbaar. Het is mijn bedoeling dit geld meer toe te spitsen op het ontwikkelen van randvoorwaarden om AI in de zorg te kunnen invoeren.”

Agema wil de versnelling van AI in de zorg ondersteunen door prioriteit te geven aan wetgeving die implementatie van AI mogelijk moet maken: “Door bijvoorbeeld de kaders in de privacywetgeving aan te passen, zodat patiënten en zorgprofessionals informatie kunnen invoeren in een device.”

Koploper op gebied AI

Agema koos ETZ uit voor haar eerste werkbezoek, omdat de Tilburgers vooroplopen met AI. Het ziekenhuis is dit voorjaar door het Actie Leer Netwerk (ALN) aangemerkt als koploper op gebied van AI, samen met het UMCG. Dat komt vooral door het gebruik van het GPT-taalmodel in hun epd. Daarmee wordt bijvoorbeeld de voorbereiding van een consult van gemiddeld zeven minuten teruggebracht naar vijftien seconden.

“Dit is heel inspirerend”, zei Agema: “We hebben een enorm probleem dat de zorg dreigt vast te lopen door een tekort aan personeel. Het is mijn taak als minister om ervoor te zorgen dat het niet vastloopt. Mooi om te zien dat er heel veel kan door AI. Al in korte tijd kan hierdoor de wereld er heel anders uitzien voor zorgprofessionals en patiënten. We zien het hier in een ziekenhuis, maar hetzelfde geldt voor een verpleeghuis, waar ontzettend veel tijd zit in de overdracht.”

Versnellen uitrol CumuluZ

Agema gaat ook bestuderen welke mogelijkheden er zijn om de invoering van een landelijk dekkend netwerk dat is gebaseerd op CumuluZ te versnellen. CumuluZ moet zorgen voor landelijke databeschikbaarheid van alle zorg. Nu ondersteunt een beperkt aantal partijen CumuluZ. Naar verwachting functioneert CumuluZ pas over vijf à tien jaar landelijk. De VWS-minister kijkt hoe ze de uitrol hiervan meer vaart kan geven: “Dit is een belangrijk punt. Ik wil dat een extra impuls geven.”

ETZ zet AI niet alleen in om zorgprofessionals te ondersteunen bij hun administratieve taken, zodat ze meer tijd besteden aan patiëntenzorg. Via patiëntenportaal MijnETZ kunnen patiënten vragen stellen aan hun zorgverlener. Met behulp van AI wordt een conceptantwoord in enkele seconden voor de zorgverlener klaargezet, waardoor hij wordt geholpen bij het schrijven van een reactie.

