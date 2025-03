AI-startup Juvoly plaatst supercomputers

Beeld: metamorworks/Stock.adobe.com

Dit moet leiden tot de ontwikkeling van geavanceerde AI-oplossingen zonder dat gevoelige data het bedrijf verlaat.

Deze krachtige machines maken deel uit van het nieuwe GPU-cluster van AI-startup Juvoly en bieden de rekenkracht om de volgende generatie AI-modellen lokaal te ontwikkelen en volledig in eigen land te hosten. Met de supercomputers hoopt Nederland een belangrijke stap naar een onafhankelijke AI-sector te zetten. Juvoly, een Nederlandse AI-startup in de zorg, gebruikt de supercomputers voor het trainen van geavanceerde spraakherkenningsmodellen. Het bedrijf laat zien dat hoogwaardige AI-technologie niet afhankelijk hoeft te zijn van buitenlandse cloudproviders, zegt medeoprichter Thomas Kluiters: “Met deze infrastructuur kunnen we geavanceerde AI-oplossingen ontwikkelen die de zorg leuker en efficiënter maken.”

Dataveiligheid

Door de toenemende geopolitieke spanningen wordt dataveiligheid een steeds groter aandachtspunt. Nederlandse organisaties zijn voor AI-training en hosting nog grotendeels afhankelijk van buitenlandse cloudproviders. Supercomputers, zoals de NVIDIA DGX B200, bieden echter de rekenkracht om grootschalige AI-modellen lokaal te ontwikkelen en te hosten, waardoor data binnen Nederland blijft. “Het is goed om te zien dat AI-bedrijven, zoals Juvoly, de keuze maken om hun IT en data op Nederlandse bodem te huisvesten”, zegt Jan Willem Dees, managing director van NorthC Datacenters. “De komst van deze supercomputers naar Rotterdam is in het belang van onze digitale soevereiniteit en versterkt de Nederlandse AI-sector.”

Nederlandse AI

Juvoly ontwikkelt en host inclusieve speech-to-tekstmodellen, geoptimaliseerd voor taalachterstanden, accenten en medische terminologie. Het resultaat: een model dat beter presteert, met een lager energieverbruik, dan de grote internationale spelers en al meer dan 5000 huisartsconsulten per dag verwerkt. Ook is Juvoly de enige aanbieder van Friese spraakherkenning. Momenteel werkt het bedrijf samen met Erasmus MC en de TU Delft aan de ontwikkeling van een Medisch Nederlands Large Language Model (LLM), dat in de toekomst open-source beschikbaar moet komen.