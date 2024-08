Aidsfonds: groei aantal soa’s is gevolg van overheidsbeleid

De groei van het aantal soa’s in Nederland is een “logisch gevolg” van te lage budgetten voor de Centra Seksuele Gezondheidszorg van de GGD’en.

Dat stelt de directeur van Aidsfonds – Soa Aids Nederland, Mark Vermeulen, in een opiniestuk in Het Parool.

‘Onbegrijpelijk’

Vermeulen schrijft dat er jarenlang te weinig geïnvesteerd is in soazorg. Het budget voor de Centra Seksuele Gezondheidszorg, die gratis anonieme zorg bieden en onder meer soatesten en gratis condooms verstrekken, zou sinds 2015 niet zijn aangepast aan de stijgende zorgvraag.

Daardoor is er volgens Vermeulen in de centra nog maar plek voor de helft van de mensen die er met een zorgvraag komen. “Het is onbegrijpelijk dat het nieuwe kabinet nog verder wil bezuinigen op preventie en publieke gezondheid.”

Landelijke aanpak

Ook pleit Vermeulen voor de terugkeer van een jaarlijkse, landelijke publiekscampagne waarin het gebruik van condooms wordt benadrukt, zoals de ‘Ik vrij veilig of ik vrij niet’-campagnes uit het verleden. “De financiering van de Vrij Veilig-campagnes is in 2011 stopgezet, en sindsdien neemt het condoomgebruik onder jongeren ieder jaar af”, aldus de directeur.

Vermeulen reageert met zijn brief op het besluit van de gemeente Diemen om gratis condooms te gaan verstrekken. Alhoewel Aidsfonds – Soa Aids Nederland dat initiatief toejuicht, legt het volgens de directeur ook een probleem bloot: “Omdat de Nederlandse overheid deze taak – toegang bieden tot goede seksuele gezondheidszorg – laat liggen, voelen gemeenten zich genoodzaakt het ‘dan maar zelf’ te regelen.” Vermeulen pleit dan ook voor een landelijke aanpak. “Het is tijd dat de Nederlandse overheid haar verantwoordelijkheid neemt.” (ANP)