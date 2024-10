Aidsfonds: stijging hiv-diagnoses is zorgwekkend

Aidsfonds-Soa Aids Nederland maakt zich zorgen over nieuwe cijfers van Stichting HIV Monitoring. Die laten zien dat de daling in het jaarlijks aantal nieuwe hiv-diagnoses in Nederland niet doorzet. Ook valt op dat het aandeel jonge mannen die seks hebben met mannen (MSM) met een nieuwe hiv-diagnose toeneemt. “Zorgwekkend”, vindt Aidsfonds-directeur Mark Vermeulen.

Tussen 2008 en 2020 daalde het aantal nieuwe hiv-diagnoses in Nederland van zo’n 1200 naar 434 per jaar, daarna stagneerde de daling. In 2023 zijn tot nu toe 424 nieuwe diagnoses geregistreerd, maar dat aantal zou volgens de stichting nog kunnen oplopen naar bijna 500 door een achterstand in de administratie. Het aandeel jongere MSM (15 tot 30 jaar oud) met een nieuwe hiv-diagnose is gestegen van 15 procent in 2002 naar 29 procent in 2023.

Campagnes

“Dit vraagt om intensivering van preventiecampagnes, zoals het promoten van condoomgebruik en betere toegang tot PrEP”, zegt Vermeulen. PrEP is een medicijn dat voorkomt dat je hiv oploopt. “Denk hierbij aan het gratis verstrekken van PrEP aan kwetsbare groepen die het niet kunnen betalen. Jongeren moeten de informatie en middelen krijgen om zichzelf te beschermen tegen hiv.”

Ondanks de “zorgelijke cijfers onder jongeren”, verkeert Nederland volgens Aidsfonds nog steeds in een goede uitgangspositie om het aantal nieuwe hiv-infecties omlaag te krijgen. “De middelen zijn voorhanden, maar moeten effectief worden ingezet.” Dat kan volgens Vermeulen onder andere door meer campagne te voeren. Hij ziet hierin een grote taak weggelegd voor de overheid. “Onze oproep is dan ook om juist hier niet op te bezuinigen. We vrezen dat als er juist op preventie bezuinigd wordt de stijging in hiv-infecties verder zal doorzetten, en we weer vijftien jaar teruggaan in de tijd.”

Stichting HIV Monitoring heeft maandag twee hoofdstukken gepubliceerd van het HIV Monitoring Report 2024. Op 21 november volgt de rest van het rapport. (ANP)