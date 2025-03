Akkoord cao gehandicaptenzorg: loon stijgt 8 procent

Bonden en werkgevers in de gehandicaptenzorg hebben donderdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De 190.000 werknemers in deze sector krijgen er 1 juli dit jaar 4 procent loon bij, volgend jaar mei 2 procent en op 1 november 2026 nog eens 2 procent.

Dat zijn FNV Zorg & Welzijn, NU’91, FBZ en CNV overeengekomen met werkgeversvereniging VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). De kilometervergoeding gaat omhoog van 16 naar 20 cent en voor dienstreizen van 29 naar 32 cent.

Medewerkers krijgen ook een extra vergoeding bij extra werk of wijziging van werktijd: doordeweeks 3,50 euro per uur en in weekenden, avonden en feestdagen 7 euro extra per uur. Ook de vergoedingen voor nacht- en weekenddiensten (inclusief zaterdagochtend) stijgen iets, naar respectievelijk 47 en 52 procent.

Saida Youssef, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn: “De loonsverhogingen, samen met de afspraken over onregelmatigheidstoeslagen (ORT) en werkdruk, zorgen voor meer erkenning voor zorgmedewerkers, maar de strijd voor betere arbeidsomstandigheden gaat verder.”

Belangrijke wijziging in de cao is de versterking van de jaarurensystematiek, die medewerkers meer zekerheid biedt over hun werkroosters. Zorgprofessionals kunnen er voortaan op rekenen dat ze volgens hun contracturen worden ingeroosterd, wat de onvoorspelbaarheid in de werkplanning vermindert.

Cao-onderhandelaar Frank van der Linden van de VGN vindt dat de nieuwe cao, die twee jaar loopt, “helemaal past bij de hedendaagse wensen van de medewerkers” in de gehandicaptenzorg. Hij wijst op de loonsverhoging, betere roostering, de hogere vergoeding voor overwerk en het aantrekkelijker maken voor zij-instromers om over te stappen naar de zorg door onder meer het weghalen van de leerlingenschalen voor hen.