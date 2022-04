Akkoord nieuwe werkafspraken over verantwoord wisselen medicijnen

Patiëntenfederatie Nederland, NHG, LHV en de FMS, KNMP en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn akkoord over de werkafspraken met betrekking tot het verantwoord wisselen van medicijnen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon, dat meldt de Patiëntenfederatie.

De nieuwe werkafspraken tussen de verschillende zorgorganisaties zijn beschreven in de leidraad ‘Verantwoord wisselen van medicijnen’. Door middel van deze leidraad verbinden de betrokken organisaties en hun leden zich aan de uitvoering van de bestuurlijke afspraken en naleving van de werkafspraken.

Wisselen

De afgelopen jaren kwamen er veel vragen en klachten binnen van patiënten die regelmatig van medicijnen wisselden. De nieuwe werkafspraken moeten een einde maken aan die onduidelijkheid. De leidraad moet leiden tot veilig, doeltreffend en betaalbaar medicijngebruik. De afspraken borgen vanaf nu de voorspelbaarheid en begeleiding van patiënten bij het wisselen van medicijnen. Het is belangrijk dat patiënten niet meer onbeperkt wisselen. De wisselingen die wel mogelijk zijn, gaan onder goede begeleiding. Ook over het niet-wisselen, bijvoorbeeld bij medische noodzaak, zijn nu heldere afspraken gemaakt.

Reactie Patiëntenfederatie

Dianda Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie is tevreden over het resultaat: “Hiermee voorkomen we onnodig gedoe en verwarring, en kunnen arts, apotheker en patiënt samen werken aan optimaal medicijngebruik en goede farmaceutische zorg”.

Monitorings- enevaluatiestructuur

De komende periode worden de afspraken uitgewerkt in de praktijk. Betrokken partijen zullen ook een gezamenlijke monitorings- en evaluatiestructuur inrichten om de effecten van de werkafspraken te monitoren en indien nodig, bij te sturen.