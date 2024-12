Akwa GGZ publiceert nieuwe zorgstandaard forensisch klinische zorg

De nieuwe standaard biedt professionals werkzaam in de forensisch klinische zorg handvatten voor het bieden van goede zorg en behandeling. Voor elke behandelfase worden specifiek forensische aandachtspunten beschreven, zoals risicotaxatie, delictanalyse en risicomanagement, zo maakt Akwa GGZ bekend.

In 2022 is het Kwaliteitskader Forensische Zorg in werking getreden. Deze beschrijft onder andere dat de professional handelt in lijn met de voor de sector beschikbare (zorg)standaarden en multidisciplinaire richtlijnen. EFP en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) hebben naar aanleiding hiervan het initiatief genomen de zorgstandaard Forensisch klinische zorg te ontwikkelen.