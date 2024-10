NIP lanceert vernieuwde wegwijzer voor wet- en regelgeving

Het NIP signaleert dat veel psychologen in de gezondheidszorg worstelen met vragen over relevante wettelijke bepalingen. Bijvoorbeeld over wilsonbekwaamheid of het verstrekken van cliëntinformatie wanneer de politie, het UWV of een advocaat daar om vraagt.

Wijzigingen

Daarom heeft het instituut de Wegwijzer wet- en regelgeving herzien. In het kompas wordt de verantwoordelijkheid van de (regie)behandelaar uitgebreid uitgelegd. “Daarnaast zijn er in deze editie aanpassingen gedaan aan het belang van communicatie over opzegging van de behandelrelatie, waardeoordelen naar aanleiding van vragen van derden, incidentmeldingen, verplichte meldingen aan de Gecertificeerde Instelling, informatieverstrekking aan Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dossieraantekeningen betreffende inter- en supervisie, de positie van de gz-psycholoog bij gezagswijziging, het vernietigingsrecht en forensisch psychologisch onderzoek”, meldt het NIP.

Tuchtrecht

In de Wegwijzer wordt ook aandacht besteed aan uitspraken van de tuchtrechter. “Zo is het een belangrijke aanvulling op de Beroepscode en de Algemene Standaard Testgebruik (AST) van het NIP.” De wegwijzer is – naast vakinhoudelijke richtlijnen en veldnormen – onderdeel van de professionele standaard voor psychologen in de gezondheidszorg. Het naslagwerk is gratis beschikbaar.