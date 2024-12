MIND: Het gaat in veel ggz instellingen verontrustend mis

Het gaat bij veel ggz-instellingen in Nederland verontrustend mis met de uitvoering van ‘autonomiebevorderend’ beleid. Dat blijkt uit meldingen bij 25 ggz-instellingen die dit beleid toepassen bij mensen die lijden aan chronische suïcidaliteit of zelfbeschadiging.

Deze conclusie trekt belangenbehartiger MIND na 126 meldingen van cliënten, naasten en enkele hulpverleners met merendeels negatieve ervaringen op dit gebied. Vandaag presenteert MIND het rapport met meldingen aan vertegenwoordigers van de ggz-sector en de instellingen zelf.

Meldactie

Naar aanleiding van rechtstreekse signalen bij MIND en diverse berichten in de media dit jaar over misstanden bij het Centrum Intensieve Behandeling (CIB) in Den Haag, startte MIND afgelopen zomer een meldactie om ervaringen op te halen met autonomiebevorderend beleid.

De 126 meldingen die vervolgens werden gedaan, laten zien dat de misstanden niet alleen het CIB in Den Haag betreffen, maar vrijwel alle instellingen waar dit beleid wordt toegepast.

De ontvangen meldingen gaan over 25 instellingen verspreid over Nederland. Over veertien daarvan zijn meerdere meldingen binnengekomen. Uit de verhalen blijkt dat het om zowel ambulante als intramurale behandelingen gaat. De meeste ervaringen zijn recent, 75 meldingen gaan over de afgelopen twee jaar, de andere in voorliggende jaren.

Uit de meldactie blijkt dat er een grote variatie is in de uitvoering van autonomiebevorderend beleid, waarbij de praktijk soms ver afstaat van de theorie.

Traumatisch

Het autonomiebevorderend beleid, ook wel het ook wel het hoogrisicobeleid genoemd, is bedoeld om patronen en gedrag te doorbreken. Het leidt in de praktijk echter herhaaldelijk tot negatieve ervaringen over de zorg aan cliënten met een hoog risico op ernstige zelfbeschadiging of overlijden, blijkt uit een meerderheid van de meldingen.

Uit veel meldingen blijkt dat het uitgevoerde autonomiebevorderend beleid de suïcidaliteit niet heeft verminderd en deze soms zelfs heeft versterkt. Het heeft ook de dood van een aantal cliënten niet kunnen voorkomen en bij andere cliënten heeft het geleid tot ernstig (aanvullend) trauma.

Cliënten kijken met angst of afschuw terug naar de periode van hun behandeling. Velen noemen het een traumatische ervaring waarvoor soms aparte therapie nodig was om deze te verwerken. Diverse melders zeggen dat ze door hun ervaringen met autonomiebevorderend beleid het vertrouwen in de hulpverlening hebben verloren.