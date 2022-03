Albert Schweitzer versoepelt: geen mondkapje meer

Het Albert Schweitzer ziekenhuis versoepelt de coronamaatregelen verder in het ziekenhuis. Vanaf 16 maart kunnen patiënten meer bezoekers ontvangen en vervalt het advies voor een mondkapje.

Wel blijft de anderhalve meter afstand van kracht en blijven de looproutes daarop ingericht. Ook blijven zorgverleners een mondneusmasker of faceshield gebruiken wanneer het niet mogelijk is om afstand te bewaren tijdens een behandeling of onderzoek.

Veiligheid

Ook blijft het ziekenhuis bij de ingang gezondheidsvragen stellen aan patiënten en bezoekers om de verspreiding van het virus tegen te gaan. “We vragen iedereen om voorzichtig te blijven. Corona is niet weg. Blijf weg uit het ziekenhuis met klachten die op het virus kunnen duiden”, aldus het ziekenhuis.

Extra beveiligers die de afgelopen tijd nodig waren om ervoor te zorgen dat mensen zich aan de regels hielden, blijven voorlopig aanwezig voor de veiligheid.