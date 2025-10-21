Skipr

Albert Schweitzer ziekenhuis de toekomst in met IZA-geld

,

Het Albert Schweitzer ziekenhuis kan 8 miljoen euro aan transformatiegeld tegemoet zien voor het plan om de zorg toekomstbestendig te maken.

Met de IZA-middelen hoopt het ziekenhuis in Dordrecht eind 2026 de helft van de toenemende zorgvraag van 5 procent op te kunnen vangen.

Onder de naam ‘Onze zorg gaat altijd door’ is het plan officieel bekrachtigd door zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en  Zilveren Kruis. Deelplannen richten zich op passende zorg, digitalisering en meer zorg aan huis met meer eigen regie voor patiënten. Daarmee wil het ziekenhuis het aantal consulten, verpleegdagen, bezoeken aan de spoedeisende hulp, dagopnames en het aantal ligdagen in het ziekenhuis per patiënt verminderen.

Zorg thuis

De verschuiving van zorg komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in een verdere uitbreiding van het online patiëntendossier MijnASz, online afspraken maken en online consulten. Ook de uitvoering van de zorg ThuisBeter krijgt een impuls door de investering. Met dit behandelteam richt het Albert Schweitzer ziekenhuis zich op zorg in de eigen woonomgeving van de patiënt in de vorm van thuismonitoring, thuismedicatie, thuisbehandeling en thuisconsulten.

Zorgtechnologie

Voor bestuursvoorzitter Nicole Stolk is technologie belangrijk in de zorg, maar nooit een doel op zich. “Het mag nooit ten koste gaan van menselijke waardigheid en persoonlijke aandacht. Die blijven altijd voorop staan. Er wordt altijd gekeken naar wat de behoefte is van de patiënt. Sommige mensen kunnen heel goed uit de voeten met digitalisering en anderen hebben liever persoonlijk contact met de arts.”

Zorginkoper Sanne Langenhorst zegt namens de betrokken zorgverzekeraars: “Met deze strategie speelt het Albert Schweitzer in op de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen waar de zorg te maken krijgt met meer mensen die zorg nodig hebben en minder mensen die zorg kunnen verlenen. Met de instrumenten van ‘Onze zorg gaat altijd door’ spelen zij personeel vrij en houden daarbij tegelijkertijd het welzijn van de patiënt als belangrijkste uitgangspunt.”

