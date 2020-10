Albert Schweitzer Ziekenhuis geeft alle medewerkers coronabonus

Het ministerie van VWS besloot in juni om verpleegkundigen, verzorgenden, schoonmakers en ander ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg een bonus te geven. Dit als waardering voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Daarop heeft Van der Meer in een brief aan het ministerie gevraagd om de bonus aan iedereen te geven die in de coronacrisis heeft gewerkt.

Het Albert Schweitzer heeft nu voor al zijn medewerkers, die tijdens corona hebben gewerkt, de bonus aangevraagd. Of deze aanvraag door VWS zal worden gehonoreerd moet nog worden bezien. Als dat niet gebeurt, betaalt het ziekenhuis de bonus voor medewerkers die hem van VWS niet krijgen. “Sommige medewerkers wel belonen voor de extra inzet en andere niet is principieel zó onjuist, dat wij er hoe dan ook niet in mee zouden gaan”, zegt bestuursvoorzitter Van der Meer tegen RTV Dordrecht.

Aan de bonus zijn wel voorwaarden verbonden, meldt de lokale nieuwszender. Zo moet het personeel tijdens de eerste corona-uitbraak (tussen 1 maart en 1 september) minimaal 36 uur gewerkt hebben, niet meer dan twee keer modaal verdienen. De bonus geldt tot slot alleen voor medewerkers in loondienst met uitzondering van vakantiekrachten en stagiaires. Voor zzp’ers wil het ziekenhuis nog uitzoeken wat er mogelijk is, dat lukt niet voor november.

Eerder maakte ook het Catharina Ziekenhuis bekend dat het de coronabonus voor al zijn medewerkers wilde voorschieten.