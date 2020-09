Ziekenhuisbestuurder schrijft brief aan minister: geef iedereen coronabonus

Zorgmedewerkers die de gevolgen van het coronavirus direct of indirect hebben ondervonden, krijgen als dank voor hun inzet een eenmalige bonus uitgekeerd van duizend euro netto, heeft VWS in juni bepaald. De bonus is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en mensen die werken in ondersteunende diensten zoals schoonmakers. Maar in de regeling valt een derde van het zorgpersoneel buiten de boot, en dat is niet eerlijk, zo betoogt de bestuursvoorzitter. “Iedereen heeft meegewerkt aan de coronazorg.” Van der Meer noemt de bonus “een genereus, mooi en een terecht gebaar”, maar ook onvolledig. Hij noemt in zijn brief ook de inzet van ICT’ers, medische technici, kantoorpersoneel en roostermakers.

Buiten hun comfortzone

Van der Meer: “Artsen, verpleegkundigen en schoonmakers op de IC stonden weliswaar op de voorgrond in de media en in de waarneming van het publiek. Maar welke deur ik in het ziekenhuis ook opende, overal waren achter de schermen collega’s bezig om met een onbeschrijflijk verantwoordelijkheidsbesef, op de gekste tijden en volledig buiten hun comfortzone de coronazorg en alles daaromheen te faciliteren.”

“Geen enkele afdeling en geen enkele collega heeft in de coronatijd geen bijzondere daad verricht. Velen gingen daarbij over hun eigen grenzen heen. Toch werd er niet geklaagd, ook niet over de risico’s die we met z’n allen liepen.”

“Wat betekent het voor het moreel en de motivatie wanneer je behoort tot de pechvogels die niet beloond worden. Terwijl je maanden alles gegeven hebt voor de patiënten en voor de continuïteit van zorg. Uitleggen dat iemand in een wat meer onzichtbare functie achter het net vist, alleen omdat hij of zij niet het goede takenpakket heeft, lukt me niet.”

De moeilijkheid is dat het zo nauwelijks te bepalen is wie in aanmerking zou moeten komen voor de bonus. De bestuursvoorzitter roept de minister daarom op om niemand uit te sluiten. “Beloon alle functies en laat daarmee zien dat u iedereen evenveel waardeert voor de geleverde topprestaties.”