Albert Schweitzer ziekenhuis onderzoekt optie tot nieuwbouw

Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) verkent de mogelijkheid om een nieuw ziekenhuis te bouwen. Afgelopen maanden zijn de haalbaarheid en opties in kaart gebracht. Nu gaat het ziekenhuis de meest geschikte locatie onderzoeken en de financiering verder doorrekenen.

Afgelopen jaar kondigde het ASz een grootscheepse renovatie voor de locaties in Dordwijk en Zwijndrecht aan. De verbouwoperatie zou van 2025 tot minimaal 2030 duren en 200 miljoen euro kosten.

Op de schop

Begin dit jaar begon de renovatie van het huidige ziekenhuis, dat uit de jaren tachtig stamt. Het onderkomen van Rhena – Neonatologie is in maart geopend. De nieuwe hartbewaking wordt komende maand officieel in gebruik genomen. Daarna begint de verbouwing van de Intensive Care. Ook wordt de voormalige plek van Result Laboratorium verbouwd tot een verpleegafdeling met een- en tweepersoonskamers.

Een eventuele beslissing om een nieuw ziekenhuis te bouwen, betekent niet dat de huidige verbouwingen gelijk stoppen. “De nieuwbouw is niet morgen gerealiseerd en zal naar verwachting zo’n acht tot tien jaar duren, of zoveel sneller als mogelijk. In die periode blijven we gepast investeren in onze huidige locaties en doen we aanpassingen die nodig zijn om de juiste zorg te blijven bieden”, vertelt ASz-bestuursvoorzitter Nicole Stolk.

Sneller en efficiënter

Verschillende technische installaties in het ziekenhuis moeten vernieuwd worden. Daarnaast is het gedeelte met alle verpleegafdelingen verouderd en wil Albert Schweitzer ziekenhuis met het oog op meer privacy en infectiepreventie voldoende eenpersoonskamers. “Verder is het belangrijk dat we de patiëntenroutes binnen het ziekenhuis verbeteren. Met nieuwbouw kunnen we dit sneller en efficiënter realiseren dan met een renovatie”, aldus Stolk.

Met nieuwbouw wil ASz inspelen op de toekomst. “We bouwen aan een duurzaam gebouw dat minder energie verbruikt, lage CO₂-uitstoot heeft en slim inspeelt op klimaatverandering. We willen ook duurzaam zijn in onze relatie met de stad en de inwoners in de hele regio. We willen een plek zijn waar zorg, leefstijl en sociale ondersteuning samenkomen.” Daarvoor wil het ziekenhuis samenwerken met organisaties op het gebied van welzijn, schuldhulpverlening en preventie. “Naast een centrum voor alle medische zorg zijn we ook een ontmoetingsplek in de wijk waar innovatie, onderwijs en onderzoek samenkomen.”

Dromen

Stolk zegt dat er voorzichtig over de nieuwbouwplannen wordt gedroomd. De locatie van het nieuwe ziekenhuis wordt samen met de gemeente Dordrecht onderzocht. “Deze koerswijziging, eerder was nieuwbouw nog geen optie, is ook mogelijk dankzij het opgebouwde onderlinge vertrouwen tussen ons ziekenhuis en de gemeente Dordrecht.”

Ook wordt de financiering doorgerekend. Stolk meldt dat de positie van het ziekenhuis gezond is. Eind vorig jaar stond ASz met een 9 als rapportcijfer bovenaan de BDO-ranglijst. “Dat is een gunstige en ook noodzakelijke uitgangspositie voor de financiering van onze nieuwbouwplannen.” Eind dit jaar moeten de verkenningen zijn afgerond en kan besluitvorming worden voorbereid.