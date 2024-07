ASz stopt 200 miljoen euro in grootschalige renovatie

De ziekenhuislocaties Dordwijk en Zwijndrecht van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) gaan een grootscheepse renovatie tegemoet. De verbouwoperatie start in 2025 en duurt minimaal tot 2030.

De gebouwen in Dordrecht en Zwijndrecht zijn allebei eind jaren tachtig gebouwd en na 35 jaar toe aan grootschalige vernieuwbouw. “De meeste bouwdelen worden tot op het beton en de gevels kaal gemaakt, om ze opnieuw in te richten. Ook worden enkele bouwdelen gesloopt en opnieuw gebouwd”, meldt Jeroen Heintzbergen, bouwdirecteur voor het ASz en managing partner bij RYSE. Hij vertelt dat het binnenwerk van de gebouwen technisch op is en dat de indeling niet meer bij de hedendaagse bedrijfsvoering van het ziekenhuis past.

Technisch op

Met de renovatie wil het ziekenhuis niet groeien in vierkante meters, maar wel de verwachte toenemende zorgvraag van 5 procent tot 2040 kunnen bolwerken. De inrichting moet verder efficiënter en flexibeler worden om makkelijker met ontwikkelingen mee te bewegen.

De globale kaders van het plan staan vast. De hele operatie is zo ingrijpend dat er een afzonderlijk bouwbureau binnen het ziekenhuis voor is opgericht. “Het wordt een lange keten van deelprojecten”, zegt Hugo Smid, bouwsecretaris van het ziekenhuis en projectmanager bij RYSE. Aangezien de patiëntenzorg al die tijd doorgaat, gaan patiënten en medewerkers er veel van merken. “Voor elk te renoveren bouwdeel moet de huidige gebruiker tijdelijk verhuizen. Zodra de renovatie op die plek af is, kan de nieuwe gebruiker erin en daarmee komt ergens weer tijdelijke ruimte vrij. Dat vereist veel afstemming met alle afdelingen.”

200 miljoen euro

Met de renovatieplannen is een investering van 200 euro gemoeid. De gebouwen die onder handen worden genomen, moeten er daarna weer enkele decennia tegen kunnen. De nieuwbouw op de locatie Dordwijk uit de periode 2008 tot 2011 en de uitbreidingen van daarna doen niet mee met de renovatie.