Albert Schweizer en Salios werken samen aan zorg kwetsbare ouderen

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis gaat samenwerken met ouderzorgaanbieder Salios om te voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis moeten blijven.

“We behandelen regelmatig oudere patiënten op onze afdeling spoedeisende hulp (SEH) die daarna niet in het ziekenhuis hoeven te blijven”, stelt het Albert Schweitzer Ziekenhuis. “Maar door een combinatie van fysieke en mentale problemen kunnen ze ook niet meteen naar huis. Dankzij een samenwerking met Salios kunnen ze nu direct vanaf de SEH terecht bij deze gespecialiseerde zorgorganisatie.”

Doorstroming ziekenhuis

Het gaat bijvoorbeeld om mensen met dementie, maar ook om mensen met concentratieproblemen en verwarde mensen. “Doordat wij hen rechtstreeks vanaf de SEH naar Salios kunnen doorverwijzen, komen zij niet onnodig in een ziekenhuisbed terecht. Dat is beter voor hun herstel en het zorgt voor een betere doorstroming in het ziekenhuis”, aldus het ziekenhuis.

Salios biedt op de afdelingen Parkstaete en Bagijnhof drie bedden aan. Die bedden zijn voor patiënten die vanaf de SEH of het Observatorium worden doorgestuurd of patiënten die ná hun opname in het ASz nog zorg nodig hebben.