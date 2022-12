Alle medisch specialisten ETZ verenigd in coöperatie

Alle 350 vrijgevestigde specialisten en alle specialisten in dienstverband van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) integreren in de Coöperatie Medisch Specialisten Midden-Brabant. De raad van bestuur heeft voortaan één aanspreekpunt, in plaats van vier aanspreekpunten.

Het gaat om de Verenigde Medische Staf Midden-Brabant, de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband, het Tandheelkundig Specialistisch Bedrijf en Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Brabant. Door de fusie hebben de raad van bestuur, het zorgmanagement en andere overlegorganen in het ETZ voortaan één aanspreekpunt.

Verre van efficiënt

Vice-voorzitter Esther Donga: “Omdat de afgelopen jaren vier entiteiten namens de specialisten in het ETZ actief waren, moest onderling veel worden afgestemd en ging veel tijd verloren aan vergaderen. Dat was verre van efficiënt. Bestuurlijke invloed en betrokkenheid van medisch specialisten is noodzakelijk om ons ziekenhuis goed te besturen en de covid-crisis heeft dat eens te meer laten zien. In deze tijd van schaarste moeten keuzes worden gemaakt die het aanbod en de kwaliteit van zorg raken. Daar dienen medisch specialisten zeer nauw bij betrokken te zijn.”