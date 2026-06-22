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Alle Radboudmedewerkers uit hanta-quarantaine, niemand ziek

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De quarantaineperiode voor alle twaalf medewerkers van het Radboudumc in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van cruiseschip Hondius, waar in april het virus uitbrak.

De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine, omdat bij de behandeling van de patiënt niet het juiste internationale voorschrift was gevolgd. Tijdens het verwerken van afgenomen bloed en het afvoeren van urine kwamen de medewerkers daardoor mogelijk in aanraking met het virus. Het ziekenhuis benadrukte eerder al dat de kans dat ze besmet zijn geraakt klein was.

Half juni mocht een deel van de twaalf medewerkers al uit quarantaine. Zij hadden gewerkt met urine van de patiënt. De medewerkers die bloed hebben afgenomen bij de patiënt of dat bloed hebben verwerkt, moesten de volledige 42 dagen afmaken. Zij krijgen nu eerst verlof, meldt het ziekenhuis. (ANP)

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