Kamer wil misinformatie over anticonceptie en soa’s aanpakken

Influencers die geen medicus zijn, maar online desinformatie verspreiden over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen, moeten kunnen worden vervolgd. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer. Het gaat om het doen van uitspraken als ‘hormonen zijn vergif’ en ‘condooms zijn onnatuurlijk’. Dat schrijft RTL Nieuws.

Op initiatief van VVD-Tweede Kamerlid Dieke van Groningen onderneemt de Kamer actie. Zij schrok hevig toen ze hoorde dat het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) de afgelopen 10 jaar is verdrievoudigd tot 106.331 in 2024. “De totale onzin die influencers op sociale media verkondigen is hier, volgens mij, mede oorzaak van.”

Volgens haar veroorzaken geslachtsziektes ernstige complicaties zoals chronische pijn, onvruchtbaarheid en, in het geval van syfilis, ook problemen met het hart of het zenuwstelsel. “Deze influencers beschadigen met hun ‘medische adviezen’ op een ernstige manier de gezondheid van jongeren. Bovendien zorgen algoritmes ervoor dat deze extreme inhoud online steeds weer opduikt, met alle lichamelijk schade van dien.” (anp)