Allerzorg introduceert ‘Ziekenhuis op wielen’

Thuiszorgorganisatie Allerzorg gaat experimenteren met een ‘Ziekenhuis op wielen’. In het anderhalvelijns-experiment zal een verpleegkundig specialist mensen bezoeken die om fysieke of psychische redenen moeilijk verplaatsbaar zijn. De NZa heeft voor dit soort initiatieven de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten een beschikking afgegeven.

In het experiment is een belangrijke taak weggelegd voor de verpleegkundig specialist. Die wordt ingezet als regiebehandelaar en diagnosticeert en behandelt (en/of verwijst), stelt beleid op en werkt samen met specialisten, huisartsen en thuiszorgorganisaties. De verpleegkundig specialist delegeert de dagelijkse zorg aan de thuiszorg en koppelt de bevindingen terug aan de huisarts.

Unieke aanvulling

Karin Timm, verpleegkundig specialist AGZ én directeur Kwaliteit en Veiligheid, zegt dat Ziekenhuis op Wielen ervoor zorgt dat de zorg persoonlijk, efficiënt en goedkoper wordt. “De belasting voor de patiënt, familie en mantelzorgers is met dit concept minimaal. De verpleegkundig specialist vormt zo een unieke aanvulling in de eerste lijn op de generalistische zorg van de huisarts.”

Beleidsregel Innovatie

De inzet van de verpleegkundig specialist in het Ziekenhuis op Wielen past niet goed in de reguliere zorgprestaties omdat het medisch-specialistische zorg in de eerste lijn betreft. Voor dat soort innovatieve zorgprestaties is de Beleidsregel Innovatie in het leven geroepen: de NZa geeft zorgaanbieders en -verzekeraars de kans om maximaal drie jaar te experimenteren.

Zorgverzekeraar a.s.r. zag direct de meerwaarde van de innovatie en schreef samen met Allerzorg aan de businesscase. Zilveren Kruis en ONVZ hebben zich inmiddels aangesloten bij het experiment en meerdere andere verzekeraars zitten in een vergevorderd stadium omtrent het aansluiten bij de innovatie.