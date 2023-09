Alliade stopt samenwerking met omstreden uitzendbureau

Alliade legt de samenwerking met uitzendbureau Ultracare stil. Aanleiding is de publicatie van Follow the Money en Pointer waaruit blijkt de voormalig mede-eigenaar een drugscrimineel is.

Eén van de drie eigenaren van Ultracare, Laid E, werd vorig jaar gearresteerd vanwege zijn betrokkenheid bij twee drugslabs. Hij is tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld. Tot mei van dit jaar was hij mede-eigenaar van het uitzendbureau, dat personeel detacheert voor onder meer de jeugd- en gehandicaptenzorg en het speciaal onderwijs.

Beveiligers

Enkele weken terug stopte Jeugdhulp Friesland de samenwerking met het uitzendbureau. Alliade verbreekt nu ook de samenwerking. Een woordvoerder meldt Pointer dat er geen problemen met de uitzendkrachten van Ultracare waren. Uit een intern onderzoek dat vanwege het nieuws werd uitgevoerd bleek volgens Alliade dat alle invalkrachten in bezit waren van de vereiste diploma’s en verklaringen omtrent gedrag (vog’s).

Uit gesprekken tussen Follow the Money en Pointer met Alliade-medewerkers blijkt echter dat de kwaliteit van sommige uitzendkrachten onder de maat was, zij meer ‘beveiligers dan zorgjongens waren’, te laat kwamen en niet stonden te springen voor de lastige klussen. Volgens de medewerkers konden ze op weinig gehoor rekenen van hun leidinggevenden. Onder het motto ‘waar rook is, is vuur’, maakt de Friese zorginstelling toch geen gebruik meer van de detacheerder.