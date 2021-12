Alrijne en Zorg en Zekerheid sluiten overeenkomst voor vijf jaar

Alrijne startte in de afgelopen jaren, met steun van Zorg en Zekerheid, diverse initiatieven om de zorg anders te organiseren. Daarbij speelt digitale zorg een steeds grotere rol. Een voorbeeld van een innovatief project is dat mensen met eenvoudige oogheelkundige problemen terecht kunnen bij de optometrist, waardoor de oogartsen zich kunnen richten op mensen die zwaardere zorg nodig hebben.

Geen gips

Ook krijgen mensen met een eenvoudige botbreuk of verstuiking sinds 1 oktober geen gips meer. Zij mogen met een brace thuis werken aan herstel, met ondersteuning van een app van de Virtual Fracture Clinic. Via teleconsultatie kunnen huisartsen laagdrempelig overleggen met medisch specialisten zodat patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis worden verwezen. Hiermee besparen ze ook op hun eigen risico. Ook starten Alrijne en ActiVite vanaf 2022, met ondersteuning van Zorg en Zekerheid, met het toedienen van chemotherapie thuis in plaats van in het ziekenhuis.

Spilfunctie

“Wij streven net als Zorg en Zekerheid naar de juiste (digitale) zorg, op de juiste plek in de regio, op het juiste moment”, aldus Yvonne Wilders, voorzitter raad van bestuur Alrijne Zorggroep. “Om dat te bereiken is samenwerking en vertrouwen in elkaar essentieel. Daar hebben we met deze overeenkomst handen en voeten aan gegeven. Daarnaast: Alrijne vervult in de regio Zuid-Holland Noord een spilfunctie in de samenwerking met academische ziekenhuiszorg, huisartsenzorg en thuiszorg. Deze samenwerkingsovereenkomst geeft ons naast financiële rust ook de tijd om met deze partners in de regio te innoveren.”

Onder druk

“Mede dankzij de coronapandemie staat de ziekenhuiszorg in het gehele land onder druk”, zegt bestuursvoorzitter Ton van Houten van Zorg en Zekerheid. “Omdat het voor alle zorgaanbieders roerige tijden zijn, is het extra belangrijk juist nu een blijk van vertrouwen richting Alrijne uit te spreken. Deze overeenkomst onderstreept onze gezamenlijke doelstelling: de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verhogen, de schaarse zorgmedewerkers optimaal inzetten en de betaalbaarheid van de zorg bewaken. Ook zetten we ons in om samen de zorg anders te organiseren, in nauwe samenwerking met de eerste lijn en met gemeenten.”