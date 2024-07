Alrijne kan operaties en spoedzorg hervatten na lab-problemen

De meeste problemen met het laboratorium zijn opgelost, laat een woordvoerder aan Skipr weten. Dientengevolge kunnen patiënten weer bij Alrijne terecht voor acute zorg en hoeven er geen operaties meer uitgesteld te worden. Naar verwachting gaat morgen ook de afdeling verloskunde weer open. Wanneer ook de prikposten die het ziekenhuis noodgedwongen moest sluiten weer open gaan, is nog niet bekend.

Vertrouwen

Alrijne stapte per 1 juli over naar Eurofins SCAL, waar het dus geen goede eerste ervaring mee heeft. Of dat iets doet met het vertrouwen in de samenwerking voor de toekomst, kon de woordvoerder niet zeggen. De organisatie heeft in ieder geval voldoende vertrouwen om de zorg nu weer te hervatten.