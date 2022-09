Alzheimer Nederland investeert in praktijkoplossingen

Weinig bewezen producten en diensten vinden hun weg naar de persoon met dementie en hun naasten. Daarom steekt Alzheimer Nederland drie miljoen euro in een nieuw consortium dat onderzoekt welke oplossing per individu werkt en wanneer die hulp nodig is.

Het is de grootste investering uit de geschiedenis van Alzheimer Nederland. Hierin gaat de organisatie samenwerken met Health-Holland, die later ook drie miljoen euro investeert om de producten van het consortium door te ontwikkelen en dichter bij de markt te brengen. Health-Holland is een overheidsorganisatie die innovaties in Life Sciences stimuleert.

Er zijn 290.000 mensen met dementie. De kosten daarvan zijn ruim 10 miljard euro per jaar. “Uiteindelijk wil iedereen een behandeling voor dementie.” zegt Gerjoke Wilmink, directeur van Alzheimer Nederland. “Maar het besef is groot dat dementie complex is en dat er nú ook oplossingen nodig zijn die de kwaliteit van leven verbeteren.”

Betere oplossingen

Wilmink: “Dit onderzoek helpt te onderzoeken wat er nodig is voor de persoon met dementie, zijn of haar naasten en de zorgprofessionals bij.” De kennis die het project oplevert helpt vervolgens de ontwikkelaars van interventies om oplossingen beter te laten aansluiten bij iemands persoonlijke situatie.

Het consortium heeft de naam SPREAD+ (Sustainable and PeRsonalisEd Advances in Dementia care) en staat onder leiding van het Alzheimer Centrum Limburg/MUMC+ (Marjolein de Vugt), Radboudumc Alzheimer Centrum/UKON (Debby Gerritsen), UNO-UMCG/ Alzheimer Centrum Groningen (Sytse Zuidema en Hogeschool Windesheim (Simone de Bruin). Daarnaast maken Universiteit Tilburg, Trimbos Instituut, Alzheimer Centrum Amsterdam, Expertisecentrum Pharos Hogeschool Zuyd, Hogeschool Utrecht, Hogeschool InHolland en Erasmus Alzheimer Centrum deel uit van het consortium.

Marjolein de Vugt, projectleider SPREAD+ en directeur Alzheimer Centrum Limburg: “Er valt nog veel winst te behalen in levenskwaliteit door oplossingen te bedenken die op maat zijn en toegankelijk zijn. We gaan zorgprofessionals intensief betrekken en opleiden.”