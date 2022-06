Alzheimer Nederland start campagne om informatiekloof te dichten

Ieder uur krijgen vijf mensen in Nederland dementie. Na de diagnose hebben mantelzorgers en mensen met dementie veel vragen over de gevolgen voor het dagelijkse leven, te regelen zaken, het vinden van juiste ondersteuning en het levenseinde. “Er is behoefte aan ondersteuning en aanvullende informatie, maar vaak is niet duidelijk waar je moet beginnen”, aldus Gerjoke Wilmink, directeur van Alzheimer Nederland

Campagne

Daarom start Alzheimer Nederland een inhoudelijke campagne. Hierin staan de vragen rondom de diagnose dementie centraal. Antwoorden, informatie en ondersteuning in de buurt zijn te vinden op dementie.nl/watnu. Daarnaast is het informatiepakket ‘Diagnose dementie’ uitgebracht met informatieve brochures, tips en ervaringsverhalen.