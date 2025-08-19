Skipr

Ambulances in Zuidoost-Brabant sporen hartinfarct op met sneltest

,

Ambulances in de regio Brabant-Zuidoost doen sinds kort een sneltest bij patiënten met klachten zoals pijn op de borst om een hartinfarct op te sporen.

Ziekenhuizen in de regio rond Eindhoven noemen de sneltest een grote verbetering voor de acute hartzorg. “Voor patiënten bij wie de verdenking op een hartinfarct hoog is, win je veel tijd bij de eerste diagnose”, zegt cardioloog Tom Vromen van Máxima MC.

De sneltest wordt gedaan met een druppel bloed. Deze laat vervolgens een risicoscore zien, waarmee ambulancemedewerkers de ernst van het infarct kunnen bepalen. Bij een lage risicoscore kunnen patiënten thuis worden gerustgesteld. “Zo voorkomen we onnodig ambulancevervoer en wachten op de spoedeisende hulp”, zegt Vromen.

Stoffen in het bloed

Signaalstoffen in het bloed geven aan dat er iets aan de hand is. “Als die stoffen aanwezig zijn, weet je dat het om een hartinfarct gaat”, zegt cardioloog Rutger Haest van het Anna Ziekenhuis. “De hoeveelheid geeft bovendien aan hoe ernstig het infarct is.” Een hartfilmpje biedt volgens de ziekenhuizen niet dezelfde duidelijkheid. In sommige gevallen is een stil hartinfarct minder zichtbaar op een hartfilmpje.

De afgelopen jaren is de sneltest onderzocht in samenwerking met het Nederlands Hart Netwerk. Het mobiele apparaat is ontwikkeld in Eindhoven. Onderzoeker en interventiecardioloog Pieter-Jan Vlaar van het Catharina Ziekenhuis leidde de studie. (ANP)

InnovatieTechnologieZiekenhuizen

