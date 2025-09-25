Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Faillissement dreigt voor Amerikaans Omnicare na megaboete voor fraude

,

Omnicare, een dochterbedrijf van zorggigant CVS Health, heeft maandag in de Amerikaanse staat Texas faillissementsbescherming aangevraagd. Het bedrijf moet een boete van bijna een miljard dollar betalen wegens fraude.

De stap volgt op een juridische nederlaag waarbij het bedrijf bijna 949 miljoen dollar moet betalen aan boetes en schadevergoedingen wegens frauduleuze declaraties van medicijnen bij overheidsverzekeringen.

De zaak begon tien jaar geleden, toen voormalig apotheker Uri Bassan uit New Mexico een klokkenluidersprocedure startte. Volgens Bassan declareerde Omnicare jarenlang medicijnen bij Medicare, Medicaid en Tricare – verzekeringsprogramma’s voor ouderen, mensen met een beperking en militairen – zonder geldige voorschriften. In 2019 sloot de Amerikaanse overheid zich aan bij de aanklacht.

Na een juryproces oordeelde een federale rechter afgelopen zomer dat Omnicare zich schuldig had gemaakt aan fraude. Het bedrijf werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van bijna een miljard dollar. Pogingen van CVS en Omnicare om het vonnis aan te vechten, bleken tevergeefs.

Chapter 11-procedure

Door de financiële druk van het vonnis en bredere problemen in de langdurige zorgsector – waaronder personeelstekorten, dalende vergoedingen en een verschuiving van verpleeghuiszorg naar thuiszorg en poliklinische zorg – besloot Omnicare gebruik te maken van de zogeheten Chapter 11-procedure. Deze faillissementsbescherming biedt bedrijven in de VS de mogelijkheid om tijdelijk schuldeisers af te weren en een herstructureringsplan op te stellen.

Omnicare, dat in 2015 werd overgenomen door CVS Health, benadrukt dat het tijdens de herstructureringsperiode gewoon apotheekdiensten blijft leveren aan verpleeghuizen en andere zorginstellingen. “Klanten en patiënten hoeven geen onderbrekingen in de dienstverlening te vrezen,” aldus het bedrijf.

Reageer op dit artikel

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15:35 Faillissement dreigt voor Amerikaans Omnicare na megaboete voor fraude
15:11 Mark Kramer nieuwe voorzitter raad van toezicht Pantein
14:58 Philips: onderzoeken VS hebben geen directe financiële impact
13:53 Stichting Geranos failliet na boete
13:07 Zorg-ict’ers ongerust over buitenlandse toegang tot data

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties