Faillissement dreigt voor Amerikaans Omnicare na megaboete voor fraude

Omnicare, een dochterbedrijf van zorggigant CVS Health, heeft maandag in de Amerikaanse staat Texas faillissementsbescherming aangevraagd. Het bedrijf moet een boete van bijna een miljard dollar betalen wegens fraude.

De stap volgt op een juridische nederlaag waarbij het bedrijf bijna 949 miljoen dollar moet betalen aan boetes en schadevergoedingen wegens frauduleuze declaraties van medicijnen bij overheidsverzekeringen.

De zaak begon tien jaar geleden, toen voormalig apotheker Uri Bassan uit New Mexico een klokkenluidersprocedure startte. Volgens Bassan declareerde Omnicare jarenlang medicijnen bij Medicare, Medicaid en Tricare – verzekeringsprogramma’s voor ouderen, mensen met een beperking en militairen – zonder geldige voorschriften. In 2019 sloot de Amerikaanse overheid zich aan bij de aanklacht.

Na een juryproces oordeelde een federale rechter afgelopen zomer dat Omnicare zich schuldig had gemaakt aan fraude. Het bedrijf werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van bijna een miljard dollar. Pogingen van CVS en Omnicare om het vonnis aan te vechten, bleken tevergeefs.

Chapter 11-procedure

Door de financiële druk van het vonnis en bredere problemen in de langdurige zorgsector – waaronder personeelstekorten, dalende vergoedingen en een verschuiving van verpleeghuiszorg naar thuiszorg en poliklinische zorg – besloot Omnicare gebruik te maken van de zogeheten Chapter 11-procedure. Deze faillissementsbescherming biedt bedrijven in de VS de mogelijkheid om tijdelijk schuldeisers af te weren en een herstructureringsplan op te stellen.

Omnicare, dat in 2015 werd overgenomen door CVS Health, benadrukt dat het tijdens de herstructureringsperiode gewoon apotheekdiensten blijft leveren aan verpleeghuizen en andere zorginstellingen. “Klanten en patiënten hoeven geen onderbrekingen in de dienstverlening te vrezen,” aldus het bedrijf.