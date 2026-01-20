Skipr

Amerikaanse zorgorganisaties naar rechter om vermindering vaccins

Verschillende Amerikaanse organisaties voor gezondheidszorg zijn naar de rechter gestapt, omdat de aanbevolen lijst voor vaccinaties voor kinderen is ingekort. Dat meldt The Washington Post.

De Amerikaanse zorgorganisaties beschuldigen het ministerie van Volksgezondheid ervan dat het adviescommissies volstopt met mensen die geen verstand van zaken hebben en sceptisch staan tegenover vaccins. Ze vrezen dat als gevolg hiervan families risico lopen en de gezondheidszorg onder druk komt te staan.

Niet alle kinderartsen houden zich aan de nieuwe richtlijn en dat zaait verwarring, aldus The Washington Post.

De organisaties die naar de rechter zijn gestapt, willen dat de Adviescommissie voor Immunisatietoepassingen (ACIP), een van de belangrijkste op het gebied van vaccinaties, niet meer bij elkaar komt. (ANP)

Meer over:Volksgezondheid

