Amphia gaat prehabilitatie deels zelf bekostigen

Amphia gaat prehabilitatie voor patiënten deels zelf bekostigen. Door patiënten zo fit mogelijk een operatie in te loodsen, wil het Bredase ziekenhuis het aantal complicaties terugdringen en patiënten sneller laten herstellen.

Verschillende ziekenhuizen in Nederland werken met prehabilitatie, waarbij de fitheid van patiënten voorafgaand aan hun operatie wordt verbeterd. “De gedachte is dat fit een operatie ingaan leidt tot een afname van complicaties, zorgt voor een sneller herstel en een afname van zorgkosten”, aldus Amphia. De ziekenhuizen, waaronder Amphia, onderzoeken de meerwaarde van prehabilitatie, zodat het mogelijk vergoed wordt in het basispakket van de zorgverzekering.

Vijf specialismes

De Regieraad bewegen van Amphia heeft in 2023 het initiatief genomen voor een prehabilitatieprogramma voor vijf specialismes. Het programma heeft als doel om de conditie van de patiënt te verbeteren en bestaat uit meerdere onderdelen, waaronder psychologische ondersteuning, lichamelijke training en verbeteren van de voeding afgestemd op het trainen. “In de korte tijd die er soms is tussen moment van diagnose en operatie, kan de conditie flink verbeterd worden. Dit resulteert zeer waarschijnlijk in minder complicaties, kortere opnameduur en sneller herstel”, aldus Amphia.

Op dit moment wordt prehabilitatie in het Bredase ziekenhuis vooral toegepast bij operaties waarbij vaak complicaties zijn en waarbij het herstel lang duurt. Wegens gebrek aan structurele bekostiging gaat Amphia een deel van de prehabilitatie zelf bekostigen. “Door hierop vooruit te lopen, laat Amphia zien in het programma en de resultaten te geloven. En dat het bijdraagt om de druk op de zorg te verminderen.”