Amphia verwelkomt Repping als lid rvc

Repping is hoogleraar Zinnige Zorg aan Amsterdam UMC. Hij is ook voorzitter van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik en het Bestuurlijk Overleg Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. Daarnaast is hij lid van de Centrale commissie Mensgebonden onderzoek en voorzitter van de commissie Gepast gebruik dure geneesmiddelen. Hij heeft ook verschillende andere nevenfuncties in wetenschappelijke adviesraden.

Repping zal in de raad van commissarissen onder andere zitting nemen in de commissie Mens en organisatie.

Bijdrage

Sjoerd Repping: “Amphia heeft als groot STZ-ziekenhuis een belangrijke rol in het Brabantse zorg- en werkgeverslandschap. Met de strategie ‘Ons Amphia’ is de basis gelegd voor hoe Amphia de toekomst voor zich ziet. Maatschappelijke uitdagingen op gebied van passende zorg, samenwerking en duurzaamheid liggen daarbij in het verschiet en zullen het nodige vragen van Amphia en tegelijk kansen bieden voor verdere ontwikkeling. Ik kijk er enorm naar uit om daar vanuit de raad van commissarissen mijn steentje aan bij te kunnen dragen.”