Amstelland heeft drie nieuwe toezichthouders

Ziekenhuis Amstelland krijgt drie nieuwe leden in de raad van toezicht. Geen van hen heeft bestuur- of toezichtervaring in de zorg.

De benoeming van Dave Heilbron en Jonathan Soesman is op voordracht van de Vereniging Centrale Israëlitische Ziekenverpleging. Zij volgen Aviva Hekscher en Roman Tarlavski op. Carin van Huët – Laan is per 1 mei 2024 aangetreden als nieuw lid raad van toezicht.

Dave Heilbron heeft ervaring op het vlak van ‘marketing, Talent Acquisition, HR en operations’, zo laat Amstelland weten. Sinds december 2023 is hij hoofd Talent Acquisition & Employer Branding bij BAM Nederland. Daarnaast vervult Heilbron een aantal toezichthoudende rollen waaronder bestuurslid bij het Centraal Joods Overleg en CIDI en is hij penningmeester bij BAM Proud.

Jonathan Soesman heeft een achtergrond in de luchtvaart en ruime ervaring met leidinggevende rollen binnen onderhoud, veiligheidsmanagement, marketing en inkoop. Daarnaast heeft hij diverse bestuursfuncties vervuld binnen en buiten de Joodse gemeenschap.

Carin van Huët – Laan heeft een bancaire achtergrond met ervaring in de landbouw- en voedselindustrie. Recent is zij gestart als Chief Financial Officer bij Koninklijke Fruitmasters. Hiervoor heeft ze diverse bestuurlijke functies vervuld bij Rabobank Nederland.