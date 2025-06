Voorzitterswissel in toezichtsraad Amstelland

Hendrik Verschuur neemt het voorzitterschap van de raad van toezicht van Ziekenhuis Amstelland over van Ron Akkerman, die vervolgens de rol van vicevoorzitter zal vervullen. De wisseling ging in vanaf 1 juni.

Aanleiding voor deze voorzitterswissel is de benoeming van Ron Akkerman als voorzitter raad van bestuur van VIGO per 1 juni 2025. Deze benoeming is niet verenigbaar met een voorzitterschap raad van toezicht van een andere grote maatschappelijke organisatie en met de wens van Ron Akkerman om verbonden te blijven aan Ziekenhuis Amstelland, is deze voorzitterswissel een logisch gevolg.

KNO-arts

Verschuur is sinds 1 april 2020 lid van de raad van toezicht Ziekenhuis Amstelland en sindsdien was hij voorzitter van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid. Van maart tot oktober 2023 was Verschuur al even voorzitter van de raad van toezicht tot de komst van Ron Akkerman.

Recent heeft Verschuur afscheid genomen van het Haaglanden Medisch Centrum waar hij werkzaam was als KNO-arts/hoofd hals chirurg en opleider. Naast zijn betrokkenheid bij Ziekenhuis Amstelland is hij ook voorzitter van Dokters van de Wereld, lid raad van toezicht van HVO-Querido en heeft hij eerder bestuurservaring opgedaan als lid raad van toezicht van ViVa! Zorggroep.