Nieuwe bestuurder bij Ziekenhuis Groep Twente

Hij volgt Frank Janssen op die per 1 juni plaats nam in het bestuur van het Diakonessenhuis in Utrecht.

De raad van toezicht noemt Kroon ‘‘een ervaren, mensgerichte bestuurder met een stevige focus op digitalisering en regionale samenwerking. Hij heeft veel affiniteit met de ziekenhuiszorg en combineert zijn bedrijfskundige achtergrond met een sterk zorghart. De verbinding tussen zorg, technologie en aandacht voor mensen is voor hem een belangrijke drijfveer.’’

Ziekenhuisbestuurder

Sinds eind 2016 is Kroon bestuurslid van het Deventer Ziekenhuis waar hij verantwoordelijk is voor onder andere financiën, ict, facilitaire dienstverlening en diverse zorgafdelingen. Daarnaast is hij bestuurslid van de NVZ. Eerder was hij financieel directeur bij Rijnstate. Binnen ZGT zal Kroon zich onder andere gaan inzetten voor de nieuwbouwplannen, digitalisering en de samenwerking binnen de regio op het gebied van de digitale zorgtransformatie. Vorig jaar werd bekend dat ZGT en het naburige Medisch Spectrum Twente nauwer gaan samenwerken en mogelijk toewerken naar een fusie.