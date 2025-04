ZGT: ‘Desinteresse voor ‘stompje van Stomps’ is pure Randstedelijke arrogantie’

De drie grootste oncologische centra van Nederland, in Rotterdam, Amsterdam en Nijmegen, tonen volgens urologen van ziekenhuis ZGT nauwelijks interesse in de operatiemethode ‘het stompje van Stomps’ bij prostaatkanker. ZGT presteert met deze operatietechniek veel beter dan andere ziekenhuizen.

Dat andere ziekenhuizen zo weinig interesse tonen is een raadsel voor ZGT-urologen Saskia Stomps en Herman Roelink. Tegen nieuwszender Oost zeggen de urologen: “We doen het aantoonbaar beter, maar ze komen niet kijken.” Stomps: “We hebben de positieve resultaten vanaf het begin met collega’s gedeeld, maar we werden eerder niet geloofd.” Roelink: “We werden in het begin zelfs ronduit uitgelachen door de grotere ziekenhuizen.”

Uroloog Saskia Stomps zag in de Martini-Klinik in Hamburg hoe ze opereerden. Die techniek heeft ze in het ZGT verder ontwikkeld. De methode wordt nu zelfs ‘het stompje van Stomps’ genoemd.

Incontinentiemateriaal

Zorgverzekeraar VGZ bevestigt dat de methode werkt. De zorgverzekeraar heeft in het onderzoek gekeken naar het aantal patiënten dat na een operatie incontinentiemateriaal nodig heeft en declareert. Dat blijkt ook uit onderzoek van Follow the Money, waarbij Zuyderland als slechtste ziekenhuis uit de bus kwam.

ZGT Hengelo presteert op het gebied van incontinentie aanzienlijk beter dan andere ziekenhuizen: slechts 5 procent van de geopereerde patiënten heeft een jaar na de operatie nog incontinentiemateriaal nodig. In andere ziekenhuizen schommelt dat percentage vaak tussen de 85 en 19 procent.

Van elkaar leren

Op de vraag waarom de andere ziekenhuizen de methode niet overnemen, zegt Roelink tegen Oost: “Het is pure Randstedelijke arrogantie.” Dat andere grote ziekenhuizen geen moeite doen om in Almelo te komen kijken, irriteert hem mateloos. “We moeten niet naar elkaar wijzen of met elkaar concurreren, maar vooral samenwerken. We zijn hier goed in het voorkomen van incontinentieproblemen; het gaat ons erom dat we van elkaar leren.”