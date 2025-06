Gelre ziekenhuizen en Deventer ziekenhuis intensiveren samenwerking: ‘fusie niet uitgesloten’

Gelre Ziekenhuizen en Deventer Ziekenhuis werken al langer samen. Er zijn zowel financiële als zorginhoudelijke argumenten om zorgtaken te verdelen. “Wat dichtbij kan en op alle plekken moet, doe je op alle plekken”, citeert De Stentor Pier Eringa, bestuursvoorzitter van Gelre Ziekenhuizen. “En wat iets ingewikkelder is en specifieker, ga je beleggen op de plek waar dat het best kan.”

Concentratie

De ziekenhuizen sluiten aan op de ontwikkeling om zorg te concentreren. Als dat van boven opgelegd wordt, leidt dat soms tot felle conflicten. In dit geval willen de ziekenhuizen door intensievere samenwerking het onderling regelen. Het betreft geen exclusieve samenwerking, ook Isala in Zwolle is bijvoorbeeld een belangrijke partner van Deventer Ziekenhuis.

Volgens Eringa vergt de verdeling een omslag in denken, ook bij de patiënt. “Als je gezond bent, wil je een ziekenhuis naast de deur hebben. Als je ziek bent, dan wil je graag dat je gebracht wordt op een plek waar je het best terecht kunt. ”De Gelre-bestuurder laat zich ontvallen dat de organisaties voorlopig inzetten op nauwe samenwerking maar in de toekomst een fusie niet uitsluiten. Deventer Ziekenhuis laat via een woordvoerder weten dat dit momenteel “niet aan de orde” is.