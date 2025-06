Herstellende Douwe Biesma stopt per 1 juli bij LUMC

Dit meldde het ziekenhuis in een bericht eind afgelopen maand. Het besluit is genomen na goed overleg tussen de raad van toezicht en Douwe Biesma, die op dit moment herstellende is van fysieke problemen.

Financiën

Biesma is medio 2020, midden in de heftige COVID-periode, begonnen als bestuursvoorzitter van het LUMC. Daarnaast had het LUMC ook eigen problemen. Onder zijn leiding zijn de financiën op orde gebracht.

Verder navigeerde hij het academisch ziekenhuis in de concentratie van de kinderhartchirurgie. Biesma heeft zich vooral sterk gemaakt voor het behoud van de kinderhartchirurgie voor het LUMC, dat slachtoffer leek te worden van het concentratiebesluit van oud-minister Ernst Kuipers. Een rechter vernietigde uiteindelijk het besluit.

Maar ook was er een affaire met fraude bij de verantwoording van Europese subsidies bij enkele onderzoeksprojecten. Follow the Money en Omroep West meldden dat het bestuur mogelijk op de hoogte zou zijn geweest, maar de rvb ontkende dat. Vicevoorzitter Pancras Hogendoorn trad uiteindelijk terug. “Met de kennis van nu zou ik destijds anders hebben moeten handelen”, zei Hogendoorn toen.

Andere rol

Met het vertrek van Biesma wordt Martin Schalij bestuursvoorzitter van het LUMC. Tijdens de afwezigheid van Douwe Biesma was hij al waarnemend voorzitter. De raad van bestuur bestaat verder uit Marlies Reinders, tevens decaan van de Faculteit Geneeskunde Universiteit Leiden, Ymke Fokma en met ingang van 1 juni 2025 Henk-Jan Guchelaar.

Jacques van den Broek, voorzitter raad van toezicht zegt in een bericht: “Douwe heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het LUMC. Zijn leiderschap is van groot belang geweest.”

Biesma zelf blikt vooruit: “Ik draag met een goed gevoel een gezond en vitaal LUMC over aan mijn collega’s om verder inhoud te geven aan de nieuwe strategie ‘Door gezondheid gedreven’. In een andere rol wil ik graag nog enkele jaren actief zijn in de gezondheidszorg.”