Amsterdam gaat voor gezonder en duurzamer voedselaanbod

De partijen ondertekenen het convenant ‘Samen eten we Amsterdam gezond, duurzaam en eerlijk’. Dit convenant is een stap in de gezamenlijke ambitie om het voedselsysteem in en rond Amsterdam te verbeteren en binnen de eigen organisaties structureel gezondere en duurzamere keuzes te maken.

Ambities

De gezamenlijke ambitie is om een voedselomgeving te creëren waarin de gezonde keuze de meest logische is. Daarom zetten de ondertekenaars in op een duurzamere voedselketen in 2030 waarin; minimaal 60 procent van het geserveerde eiwitten in de organisatie plantaardig moet zijn, 80 procent van het voedsel voldoet aan de voedingsnormen van het Voedingscentrum, minimaal 25 procent van het ingekochte voedsel biologisch is en voedselverspilling is gehalveerd ten opzichte van 2015.

Samenwerking

Het convenant is tot stand gekomen in samenwerking met diverse Amsterdamse organisaties; Amsta, Amstelring, Amsterdam UMC, Arkin, BovenIJ Ziekenhuis, Cordaan, gemeente Amsterdam, Green Business Club Zuidas, GVB, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Facility Services voor Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam, en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dagelijks verzorgen deze betrokken organisaties gezamenlijk meer dan 35.000 maaltijden. Dat geeft de kans om verandering aan te brengen in het voedselaanbod in een groot deel van Amsterdam.

Het initiatief is genomen door de gemeente Amsterdam en wordt gefaciliteerd door het EU-project FoodCLIC.